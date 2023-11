Microsoft cambia nome a Bing IA: arriva Copilot anche in Italia, ma non è quello

I più attenti tra di voi sapranno che il Copilot di Windows 11 non è disponibile nel nostro Paese, perlomeno per il momento. Eppure, Microsoft ha appena effettuato una mossa per certi versi inaspettata, consentendo di fatto anche agli utenti nostrani di poter sfruttare un'esperienza Copilot IA in Italia, ma non nel senso che potreste pensare.

A tal proposito, potreste in realtà aver già notato la novità, visto che basta avviare il browser Microsoft Edge, preinstallato su Windows, dando poi un'occhiata all'icona presente in alto a destra, riguardante il servizio di intelligenza artificiale integrato. Ebbene, come potete vedere anche nello screenshot presente in calce alla notizia, in questo contesto compare già il nome "Copilot", mentre il sottotitolo è "con Bing Chat".

Sì, come riportato anche da The Verge, la società di Redmond ha deciso di cambiare il nome di Bing IA in Microsoft Copilot, effettuando un apposito rebrand. Questo significa che ora sia l'assistente integrato direttamente su Windows 11 (che può anche essere usato per modificare, ad esempio, le Impostazioni di sistema, ma non è ancora disponibile da noi) che il chatbot in sé si chiamano con lo stesso nome. Certo, un po' di "confusione" c'è, ma in realtà si tratta di una modifica che può avere senso a livello di comunicazione.

Avere infatti un unico brand in campo di intelligenza artificiale potrebbe potenzialmente aiutare il colosso di Redmond a cercare di competere meglio con ChatGPT. Da notare inoltre che questa mossa va per certi versi a "slegare" il chatbot di Microsoft dal motore di ricerca Bing, nonostante la succitata scritta "con Bing Chat" risulti ancora presente.



Per il resto, adesso la versione a pagamento della soluzione di intelligenza artificiale si chiamerà "Copilot per Microsoft 365". Tra l'altro, per l'occasione è stato lanciato anche il portale ufficiale di Microsoft Copilot, così da consentire l'utilizzo del chatbot in un modo per certi versi più simile a quanto avviene con ChatGPT (ovvero mediante un dominio separato da Bing).