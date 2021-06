Microsoft cambia strategia per gli aggiornamenti di Windows 11: ecco le novità

Con il nuovo Windows 11 di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine negli ultimi giorni, a quanto pare Microsoft ha intenzione di cambiare approccio con il lancio dei major update per il sistema operativo. Le novità saranno importanti rispetto a quanto avvenuto con Windows 10.

Con Ten, infatti, Microsoft è solita rilasciare due major update all'anno: uno nel primo ed uno nel secondo semestre. Con Windows 11 a quanto pare non sarà così ed il programma di distribuzione cambierà.

Lo sviluppatore dell'OS, infatti, avrebbe intenzione di lanciare un solo aggiornamento importante all'anno, ma non è chiaro in quale periodo sarà disponibile e probabilmente maggiori informazioni saranno disponibili solo successivamente.

Ma non è tutto, perchè le novità dal fronte Windows Update non finiscono qui: Microsoft ha infatti anche annunciato che gli aggiornamenti per Windows 11 saranno più leggeri del 40% rispetto a quelli attuali: ciò si tradurrà in download ed installazioni più rapide, ma la speranza degli utenti è che ciò coincida anche con un minor numero di bug e grattacapi.

Microsoft, inoltre, ha anche affermato che i pacchetti saranno installati in background. In questo modo si eviterà l'interruzione delle attività o altro.

Per tutte le ultime informazioni su TMP e Windows 11, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Tra le tante novità introdotte da Windows 11 troviamo anche il pensionamento completo di Internet Explorer.