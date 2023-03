Microsoft, cambiano gli aggiornamenti facoltativi di Windows 11: le novità

Microsoft ha annunciato una nuova politica di distribuzione degli aggiornamenti facoltativi di Windows 11 ed ha anche spiegato quali versioni di Windows 10 smetteranno di ricevere gli aggiornamenti Windows Optional dal prossimo mese.

Restano confermati gli aggiornamenti di sicurezza noti come “Patch Tuesday” continueranno ad arrivare il secondo martedì di ogni mese, mentre gli aggiornamenti facoltativi di Windows arriveranno la quarta settimana del mese da Aprile.

Si tratta di un cambiamento importante, dal momento che negli ultimi due mesi Microsoft ha inviato gli aggiornamenti facoltativi nella terza o quarta settimana. Dal prossimo mese la situazione cambierà e passerà alla quarta settimana.

Gli aggiornamenti facoltativi includono correzioni che poi vengono implementate nella versione mensile dell’aggiornamento di sicurezza che contiene anche nuove funzionalità. Ora, questi aggiornamenti arriveranno un paio di settimane prima che Microsoft invii gli aggiornamenti di sicurezza.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale di Microsoft, il colosso di Redmond ha annunciato che Windows 10 20H2 e 21H2 non riceveranno più gli aggiornamenti facoltativi che non contengono patch di sicurezza. Comunque, le versioni in questione continueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza in futuro, mentre Windows 10 22H2 sarà l’unica release che continuerà a ricevere gli aggiornamenti facoltativi la quarta settimana di ogni mese.

La speranza è che con i prossimi aggiornamenti Microsoft corregga il bug Acropalypse di Windows 11, che è stato scovato anche nei Pixel.