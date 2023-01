Microsoft cancella Surface Duo 3: si passa direttamente agli smartphone pieghevoli

Sono ormai passati quasi due anni dal lancio di Surface Duo 2 da parte di Microsoft. Lo smartphone dual-display del colosso di Redmond, incredibilmente, si è ritagliato un piccolo ma tenace gruppo di sostenitori, i quali potrebbero però rimanere con l'amaro in bocca dopo aver scoperto che Microsoft avrebbe cancellato Surface Duo 3.

La notizia, riportata da Windows Central, spiega perché negli ultimi mesi Microsoft non abbia lanciato alcuno smartphone: l'azienda, infatti, si sarebbe concentrata per un periodo sul successore del suo smartphone a doppio schermo, che ha comunque riscosso un certo successo, soprattutto negli Stati Uniti e nella fascia business dell'utenza. Negli scorsi mesi, però, la casa di Redmond avrebbe improvvisamente cambiato strategia.

Pare infatti che il prossimo smartphone Microsoft sarà un foldable vero e proprio, cioè un device dotato di un solo schermo capace di piegarsi in due. Addio dunque alla strategia del doppio display, considerata dai piani alti della compagnia poco al passo con i tempi, specie considerando che Surface Duo 3 sarebbe dovuto arrivare solo a fine 2023. D'altro canto, il 2023 sarà l'anno degli smartphone pieghevoli, con lanci nel settore foldable previsti da Samsung, OPPO, Vivo, Xiaomi, Huawei e persino Google.

Insomma, sembra che Microsoft non voglia perdere il treno dei foldable focalizzandosi su un dispositivo come Surface Duo 3, che alcuni potrebbero considerare anacronistico. Al suo posto, Windows Central riporta che avremo un dispositivo con una cerniera centrale e un unico schermo capace di ruotare di 180°, con un design che ricorderà molto quello del Vivo X Fold.

Tuttavia, è improbabile che lo smartphone arrivi entro fine 2023: la cancellazione di Surface Duo 3 è infatti avvenuta solo poche settimane fa, a prodotto ormai quasi completato. Per di più, lo scorso anno Microsoft ha già cancellato Surface Duo Go, perdendo altri mesi di tempo prezioso. A questo punto, le probabilità che l'azienda fondata da Bill Gates posticipi qualsiasi uscita in campo smartphone al 2024 sono piuttosto alte.

Fortunatamente, sembra che Microsoft voglia puntare molto sugli smartphone in futuro, riportando in auge una delle idee alla base dei defunti Windows Phone, ovvero quella della complementarità tra smartphone e PC Windows, seguendo il modello già utilizzato da Apple per il suo ecosistema che comprende iOS, iPadOS e macOS.