Microsoft cancella Windows in Russia: non più possibile il download di Windows 10 ed 11

Le pesanti sanzioni che stanno interessando la Russia dall’invasione dell’Ucraina hanno toccato, come ampiamente noto, anche il mondo dell’informatica, visto che le principali software house occidentali hanno lasciato il mercato, tra cui Microsoft.

Come abbiamo spiegato su queste pagine, Microsoft ha sospeso la vendita di prodotti e servizi in Russia e si è schierata in maniera chiara a favore dell’Ucraina.

Quest’oggi termina, almeno ufficialmente visto che la Russia ha legalizzato la pirateria, l’era di Windows nella nazione di Putin. Microsoft infatti ha rimosso dal sito web russo le pagine che fino a qualche ora fa consentivano il download dei file immagini per installare windows 10 e Windows 11. Gli utenti che effettuano l’accesso al suddetto portale, infatti, non potranno nemmeno scaricare il Media Creation Tool.

Chiaramente, tali restrizioni possono essere facilmente aggirate utilizzando una VPN, che per altro secondo alcuni studi di mercato dal via all’invasione in Ucraina hanno registrato un importante crescita, oppure utilizzando un’altra lingua.

I siti web CNews e DTF riferiscono che la restrizione non dipenderebbe dal provider ed è valuta per tutti gli utenti russi, e starebbe abbracciando anche il Kazakistan, dove sono giunte alcune segnalazioni su problemi di download dei file ISO.

Per la Russia si tratta senza dubbio di un brutto colpo, visto che Windows è il sistema operativo più popolare del mercato con una quota del 75,54%.