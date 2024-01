Microsoft, capitalizzazione a 3mila miliardi di Dollari: pesano gli investimenti sull'IA

Nella giornata di ieri, al termine delle negoziazioni al NASDAQ, la capitalizzazione di Microsoft ha raggiunto quota 3mila miliardi di Dollari, una prima assoluta per la compagnia di Redmond in 48 anni di storia.

Microsoft diventa così la seconda società, dopo Apple, a raggiungere questo importante traguardo, guidato dal +1,5% registrato dal titolo in borsa ieri 24 Gennaio 2024. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Apple ha raggiunto i 3mila miliardi di Dollari di capitalizzazione due anni fa: era il 3 Gennaio 2022 quando la società di Tim Cook entrava nella storia e diventava la prima compagnia a raggiungere un traguardo di questo tipo. In questo lasso di tempo il titolo di Microsoft ha registrato una crescita importante, soprattutto nell’ultimo anno grazie ai notevoli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale.

L’amministratore delegato Satya Nadella, dopo una prima parte del suo mandato in cui ha puntato molto sul cloud, ora sta spingendo in maniera importante sull’IA, che rappresenta la prossima grande novità nel comparto big tech. A dimostrazione di questa strategia sono arrivati i numerosi annunci di prodotti e servizi basati sull’IA, tra cui il nuovo Copilot Pro che ha un prezzo di 20 Dollari al mese ed offre l’accesso ad una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale all’interno della suite di Microsoft Office.