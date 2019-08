Microsoft celebra Gears of War con il tema per Windows 10 dedicato a 'Mad World'

Sicuramente molti di voi ricorderanno lo storico trailer di lancio del primo Gears of War con la canzone "Mad World" di Gary Jules. Ebbene, sono già passati circa 13 anni (era il 2006) e Microsoft ha deciso di omaggiare quel momento mettendo a disposizione un tema per Windows 10.

Stiamo parlando di un set di 20 immagini chiamato Gears of War - Mad World, ovviamente scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i temi per Windows 10 sono composti da foto che vengono sfruttate come sfondo del desktop e che "ruotano" a intervalli regolari di pochi secondi. Questo consente di avere un desktop in continuo cambiamento e di rendere più "dinamico" il proprio sistema operativo.

Il set Gears of War - Mad World viene descritto da Microsoft in questo modo: "I fotogrammi chiave dello storico trailer 'Mad World' insieme per la prima volta. Con il suo storytelling emotivo e una grafica in-engine, 'Mad World' ha cambiato il marketing dei videogiochi sin dalla sua uscita nel 2006". Vi ricordiamo che, per installare il tema, dovete solamente collegarvi al sito ufficiale di Microsoft (utilizzando il link in fonte) e premere sul pulsante Ottieni. Dopodiché, non dovrete fare altro che premere prima sulla voce Apri con Microsoft Store e in seguito su quelle Installa e Applica. Se tutto è stato eseguito correttamente, il vostro desktop celebrerà lo storico trailer di lancio del primo Gears of War.