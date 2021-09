Microsoft, CEO confessa: la trattativa con TikTok è stata fin troppo 'strana'

Nell’agosto 2020 Microsoft era interessata all’acquisizione di TikTok, in un periodo in cui l’allora amministrazione Trump stava puntando al ban definitivo del social network cinese. A più di un anno dall’abbandono delle trattative, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha rivelato ulteriori dettagli sulla negoziazione stessa.

Stando a quanto riferito da Geekwire, infatti, Nadella ha affermato che l’inizio di questa fase di esplorazione per l’acquisizione da parte del colosso di Redmond è avvenuto con la ricerca di un partner cloud e di sicurezza da parte di ByteDance, con interesse specifico per l’acquisto dell’applicazione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.

Nadella non ha nascosto di essere “piuttosto incuriosito”, trattandosi di una “grande proprietà di cui tutti hanno visto la crescita”, con il raggiungimento di un miliardo di utenti in meno di quattro anni. Tuttavia, ci sono stati due fattori fondamentali che hanno influito negativamente sulla conclusione positiva delle trattative: in primis, l’offerta migliore di Oracle e Walmart, colossi allora scelti direttamente da ByteDance come acquirenti (anche se, ricordiamo, l’amministrazione Biden ha scartato l’accordo nel febbraio 2021).

Ciononostante, il secondo fattore chiave consiste nella stessa amministrazione Trump: Satya Nadella ha affermato che “per un periodo di tempo ho sentito che [l'amministrazione] aveva dei requisiti particolari, e poi sono semplicemente scomparsi”, complice le contemporanee dichiarazioni del tycoon stesso secondo cui egli avrebbe preferito bandire l’app piuttosto che consentire la sua vendita a una società statunitense. Per questo motivo, il CEO del colosso di Redmond è convinto che la trattativa Microsoft-TikTok sia stata “la cosa più strana su cui abbia mai lavorato”.

A proposito di TikTok, il social potrebbe introdurre i video dalla durata massima di 10 minuti.