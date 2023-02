Microsoft, ChatGPT su Bing è un successo: un milione di utenti in lista d'attesa in 48 ore

Con il lancio di ChatGPT su Bing da parte di Microsoft dello scorso 7 febbraio, pare che l'attenzione collettiva della community sia tornata sul motore di ricerca di Redmond ad anni di distanza dal suo superamento da parte di Google Chrome. In particolare, sembra che centinaia di migliaia di utenti si siano iscritti alla beta di ChatGPT su Bing.

A confermare il dato è un post su Twitter di Yusuf Mehdi, Corporate Vice President e Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft. Mehdi ha spiegato che "siamo onorati e galvanizzati dal numero di persone che desiderano testare la nuova versione di Bing con l'IA! In 48 ore, più di un milione di utenti si sono iscritti alla waitlist per la preview".

Se ancora non vi siete messi in "lista d'attesa", potete seguire la nostra guida relativa a come provare Bing con ChatGPT in Italia e iscrivervi al programma di Microsoft. Ovviamente, poiché l'azienda ha raggiunto il milione di utenti in attesa in tutto il mondo nel giro di pochissime ore, è probabile che i tempi per chi si iscrive oggi al programma saranno piuttosto lunghi.

A confermare ulteriormente il successo dell'integrazione dell'IA di ChatGPT su Bing è anche il numero di download di Bing sull'App Store di Apple: benché su smartphone sia impossibile testare il "nuovo" motore di ricerca di Redmond, l'installazione dell'app di Bing garantisce una "spintarella" agli utenti che desiderano risalire la waitlist di Microsoft. Proprio per questo, al momento Bing è la terza app con più download negli Stati Uniti sul marketplace di iOS.

Vi ricordiamo comunque che, per ora, l'integrazione di ChatGPT su Bing è limitata e potrebbero volerci mesi per una sua estensione a dei casi di utilizzo realmente utili. Al contempo, anche Google sta lavorando sull'IA per il suo motore di ricerca, e pare che persino Apple implementerà l'Intelligenza Artificiale nei suoi prodotti, sbottonandosi a riguardo alla prossima WWDC.