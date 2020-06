Microsoft chiude tutti gli Store fisici a livello mondiale: la società rinuncia al retail

Con una nota pubblicata su LinkedIn, Microsoft ha annunciato la chiusura di tutti gli Store fisici a livello mondiale, ad eccezione dei quattro più importanti che resteranno ancora aperti: New York, Londra, Sydney e Redmond.

"Come parte del nostro business plan, annunciamo un cambio strategico per le operazioni di vendita al dettaglio inclusa la chiusura delle sedi fisiche dei Microsoft Store. I membri del team di vendita al dettagli continueranno a servire i clienti dalle strutture aziendali di Microsoft o in remoto e continueremo a sviluppare un team diversificato a supporto della nostra missione per raggiungere gli obiettivi aziendali" si legge in uno stralcio dell'annuncio di Microsoft.

Secondo The Verge la decisione era nell'aria in quanto Microsoft era stata l'unica società a non riaprire i propri negozi a seguito del Coronavirus. Apple ad esempio negli USA ha ripristinato le attività di Retail salvo poi tornare sui propri passi dopo la nuova impennata di contagi.

Il primo Microsoft Store aveva aperto i battenti nel 2009 e permetteva di guardare e toccare da vicino tutti i dispositivi progettati da Microsoft, inclusi i Surface, l'Xbox ed alcuni PC di terze parti. Non è chiaro il motivo per cui la compagnia abbia preso questa decisione.



Scelta condivisibile oppure no? Fatecelo sapere tramite i commenti.