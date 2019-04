Microsoft come Apple ed Amazon: la capitalizzazione ad un trilione di Dollari

La trimestrale da record di Microsoft spinge la capitalizzazione del colosso americano alle stelle. Dopo Amazon ed Apple, anche la società diretta da Satya Nadella ha fatto il suo ingresso ufficiale nel così detto "club del trilione".

Il gigante dei software infatti è la terza società americana ad aver superato il traguardo dei mille miliardi di Dollari di valore di mercato.

Il tutto, come detto poco sopra, è stato trainato dagli ottimi risultati finanziari della prima trimestrale dell'anno, nel corso del quale ha riportato un fatturato di 30,6 miliardi di Dollari a fronte di un utile netto di 8,8 miliardi di Dollari, in aumento di 14% su base annua. L'utile per azione è stato di 1,14 Dollari, superiore rispetto al Dollaro che avevano messo in preventivo gli analisti.

Nel complesso, si è trattato di un trimestre meritevole, con tutte e tre le divisioni commerciali di Microsoft che hanno riportato dati impressionanti.

Evidentemente l'ottimo andamento economico di Microsoft ha spinto molti investitori ad acquistare titoli della società, che nelle ore successive all'annuncio ha guadagnato il 3% in borsa, portando la capitalizzazione complessiva oltre il trilione di Dollari.

Amazon ha raggiunto il trilione di Dollari lo scorso Settembre, ad un mese di distanza da Apple, che è stata la prima compagnia americana a tagliare il traguardo.