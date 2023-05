Microsoft come Apple: nuovi Surface avranno chip proprietari rivali di M2?

Se il rebranding dei mouse Microsoft per promuovere il marchio Surface ha fatto scalpore per gli appassionati degli accessori del colosso di Redmond, preparatevi a una mossa non solo inattesa ma anche per certi versi audace.

L'apertura di alcune posizioni nello staff di Microsoft, infatti, hanno alimentato nuove voci su una svolta storica per il brand, che potrebbe presto seguire le orme di Apple e Google tramite la progettazione di chip in-house.

Naturalmente, proprio come per Google e Apple, anche Microsoft dovrà affidarsi all'outsourcing per la produzione finale dei chip, ma gli elementi emersi in queste ore lasciano ben poco spazio all'immaginazione per quel che riguarda la fase di ricerca e sviluppo.

Microsoft sta cercando, infatti, un Principal SoC Silicon Architect per coordinare vari gruppi di lavoro al fine di "sviluppare architetture hardware e funzionalità", accanto alle figure professionali di Senior Physical Design Verification Engineer, Principal Design Engineer e Senior Silicon Power Integrity CAD Manager.

Queste e altre figure andranno a comporre il cosiddetto "Microsoft Silicon Team" mentre, secondo Windows Latest, l'obiettivo di Microsoft sarebbe quello di sviluppare e ottimizzare Windows 12 guardando anche al silicio prodotto in-house come riferimento dell'esperienza utente offerta dal suo prossimo sistema operativo, presumibilmente con un focus particolare proprio sull'apprezzata e già ottima famiglia di laptop e convertibili Surface.