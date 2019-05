Microsoft come Google: rimossi dallo Store tutti i prodotti Huawei

Anche Microsoft inizia a prendere le distanze da Huawei. Dopo Google, che ha revocato la licenza Android, il colosso dei software di Redmond ha silenziosamente rimosso dal proprio Store tutti i prodotti del marchio cinese.

La notizia è stata riportata in anteprima da The Verge, che ha segnalato l'importante modifica al negozio online della società di Satya Nadella, da cui in precedenza era possibile acquistare vari laptop Huawei. Le pagine sono state totalmente rimosse e sembrano essere accessibili solo tramite la cache di Google.

Microsoft sarebbe stata raggiunta a più riprese da varie testate per una richiesta di commento, ma si sarebbe rifiutata di rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione.

La società di Redmond a quanto pare non sarebbe coperta dalla recente sospensione di 90 giorni che il Dipartimento del Commercio Americano ha ufficializzato qualche ora fa.

Nelle ultime ore sono state tante le compagnie che hanno deciso di prendere le distanze dal colosso cinese per le possibili ripercussioni da parte del Governo. Tra queste figurano anche Intel e Qualcomm, che hanno tagliato completamente i ponti con la società di Shenzhen.

Per saperne di più sul ban di Huawei, e sulle reali motivazioni che hanno spinto il Governo Americano a bandirla dal commercio, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.