Microsoft compra Clipchamp: nuova app video in arrivo per Windows 11?

Con un comunicato stampa, Microsoft ha confermato di aver acquisito Clipchamp, un servizio di editing video tramite browser web, con lo scopo di migliorare le applicazioni video per Windows 11 e Xbox.

Al momento, le due applicazioni sono tra le peggiori a disposizione dell’utenza per PC e console in campo video. La comunicazione arriva dopo anni di carenza di proposte da parte di Microsoft sia per Windows che per Xbox, poiché l’ultima applicazione adatta a tale scopo su console, Upload Studio, è stata chiusa l’anno scorso, mentre su PC Microsoft non si è mai preoccupata di trovare valide alternative alla concorrenza, lasciando invece un quasi-monopolio nel settore ad Apple, che vanta applicazioni di rilievo come Final Cut.

L’acquisizione di Clipchamp potrebbe quindi portare ad una applicazione per il montaggio e l’editing dei video migliore rispetto a quelle già a disposizione, sulla falsariga di quanto avverrà con l’aggiornamento delle applicazioni Foto e Paint nel passaggio tra Windows 10 e Windows 11. Probabilmente, la nuova applicazione di editing non sarà disponibile a tutti gli utenti Windows, ma sarà esclusiva per i possessori dell’abbonamento a Office 365: quest’ultima informazione, tuttavia, è per ora solo un rumor, e non è ancora stata smentita o confermata di Microsoft.

Vi ricordiamo che il lancio di Windows 11 è fissato per il 5 ottobre: il nuovo sistema, inoltre, sarà gratuito per tutti i possessori di un PC che abbia per sistema operativo Windows 10. Intanto, Microsoft ha reso noti i requisiti minimi per installare Windows 11 sul vostro computer.