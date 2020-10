Microsoft potrebbe comprare Nokia, di nuovo: l'incredibile rumor di Forbes

Nel 2013, Microsoft comprò Nokia per 5,44 miliardi di euro. L'accordo riguardava la divisione legata a dispositivi mobili, mappe e brevetti. Tuttavia, nel 2016 la società di Redmond decise di cedere la divisione feature phone a FIH Mobile e HMD Global per 350 milioni di dollari. Oggi gli smartphone Nokia sono sotto l'ala protettrice di HMD Global.

Questo è un breve riassunto relativo ai "passaggi di proprietà" dello storico brand. Tuttavia, presto alla sua storia potrebbe aggiungersi un altro tassello. Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Forbes, nelle ultime ore gli analisti di CCS Insight hanno effettuato le loro previsioni relative al 2021, anno in cui, secondo loro, il brand Nokia verrà acquistato da una delle grandi compagnie tecnologiche statunitensi.

Stando a queste indiscrezioni, Microsoft sarebbe "in vantaggio" sulle altre società, anche per via dei suoi precedenti con Nokia (chi ha detto Windows Phone?). Tra l'altro, vi ricordiamo che nel 2019 è stata annunciata una nuova partnership relativa ad altri settori, segno che, nonostante tutto, sembra ancora esserci un certo "feeling" tra le realtà coinvolte. In ogni caso, tra i possibili "candidati" all'acquisto di Nokia, c'è anche Intel.

Per il resto, gli analisti affermano che non sarebbe il mercato smartphone il principale motivo per cui i potenziali acquirenti potrebbero essere interessati all'affare, bensì la divisione relativa alle reti per le telecomunicazioni, visto che il ban di Huawei voluto dall'amministrazione Trump sta creando delle situazioni inedite anche in quel settore.

Tuttavia, gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili sognano un'acquisizione relativa anche all'utilizzo del brand in campo smartphone, con una Microsoft che potrebbe tentare una strada diversa rispetto a un sistema operativo proprietario per far tornare Nokia ai fasti di un tempo. A questo punto, dopo che la società di Satya Nadella ha espresso il suo interesse per acquistare un colosso come TikTok, ai fan non costa nulla sognare.

D'altronde, ultimamente l'azienda di Redmond sta facendo alcuni investimenti interessanti. Staremo a vedere. Per il momento, chiaramente, si tratta solamente di voci di corridoio.