Microsoft: i computer sono un secondo schermo per gli smartphone

Microsoft, nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla Build Conference, ha rilasciato delle interessanti indicazioni sul futuro del settore tecnologico, affermando che allo stato attuale i PC occupano il secondo posto in termini di importanza, dietro agli smartphone.

Un'ammissione che molti utenti avevano già fatto da tempo, ma che rappresenta una sorpresa assoluta se si conta che arriva da un colosso come Microsoft che genera grossa parte delle proprie entrate da software per PC desktop e laptop, e che diventa ancora più sorprendente se si conta che i vari tentativi del colosso di Redmond di competere con iOS ed Android sono stati vani.

Alla Build Conference, alcuni rappresentati di Microsoft avrebbero affermato che la compagnia deve fare i conti con il nuovo posizionamento sul mercato di Windows e dei PC, che ormai sono da considerare un "secondo schermo perfetto" per gli smartphone.

E' chiaro che una dichiarazione del genere sia destinata a scatenare un acceso dibattito tra utenti, ma anche tra aziende. La diffusione degli smartphone sul mercato è ormai capillare, ma alcune attività, sia per limiti dei sistemi operativo che di dimensioni ed usabilità, non possono essere in alcun modo svolte direttamente dallo smartphone. Fateci sapere attraverso i commenti da che parte state e se siete d'accordo con Microsoft.