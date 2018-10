Microsoft conferma accidentalmente l'arrivo della colorazione nera sui nuovi Surface

E' in programma per questa sera alle 22 l'evento Surface di Microsoft, nel corso del quale la società di Redmond dovrebbe svelare la nuova gamma di dispositivi. Come vi abbiamo spiegato nella news riassuntiva, la compagnia di Satya Nadella con ogni probabilità andrà a presentare la nuova linea di Surface Laptop e Surface Pro.

I webmaster del sito web ufficiale Microsoft hanno accidentalmente confermato un rumor di cui avevamo già discusso su queste pagine.

Nel corso del keynote infatti dovrebbe vedere la luce la nuova colorazione nera dei Surface. L'indicazione è arrivata direttamente nella pagina dedicata agli eventi locali, in cui si sottolinea che il 16 Ottobre il Surface "tornerà in nero" (Back To Black è il claim utilizzato). Ovviamente il tutto è stato prontamente rimosso, ma non è bastato l'intervento tempestivo dei gestori per impedire ai più attenti di scattare screenshot che ovviamente sono finiti sul web.

L'ultimo Surface di Microsoft risale a cinque anni fa, dopo di che ha offerto solo modelli in argento, per ragioni non note. Sarà senza dubbio interessante capire che effetto farà questa nuova scocca scura sulle tastiere ed in generale sulla scocca.

Per le conferme di rito, però bisognerà attendere ancora qualche ora. L'evento è in programma alle 22:00 italiane.