Microsoft conferma: il primo grande aggiornamento di Windows 11 arriva in estate

Fin dal lancio di Windows 11 sappiamo che il primo grande aggiornamento del sistema sarà Sun Valley 2, o Windows 11 22H2, e che Windows 11 Sun Valley 2 uscirà in estate, portando con sé diverse nuove feature e vari miglioramenti per tutto il sistema operativo, implementati da Microsoft seguendo i feedback degli utenti.

Quello che è mancato finora, però, era l'ufficializzazione di Microsoft. Solo nella giornata di giovedì, infatti, Microsoft ha confermato che Windows 11 2H22 è in arrivo, utilizzando per la prima volta il nome ufficiale dell'aggiornamento "Version 2H22" in una nota di aggiornamento pubblicata su Windows Update di cui potete vedere uno stralcio in calce a questa notizia.

A quanto pare, Sun Valley 2 sarà anche una celebrazione del primo compleanno di Windows 11, il che lascia pensare ad una sua uscita verso la fine dell'estate, intorno al mese di settembre, piuttosto che all'inizio della stagione, intorno a giugno. Ovviamente, l'installazione dell'aggiornamento sarà automatica per tutti i possessori di Windows 11.

Purtroppo, dalla nota non emergono altri dettagli su Windows 11 2H22 oltre al suo nome ufficiale. Tuttavia, sappiamo già che Windows 11 2H22 introdurrà nuove feature e riporterà su Windows 11 delle funzioni mancanti al lancio, come il drag-and-drop per la taskbar e il nuovo Task Manager per il sistema operativo. Inoltre, l'update dovrebbe migliorare anche il menu Start, il Control Center del sistema operativo, l'app Impostazioni e diversi programmi preinstallati di Windows 11 come Paint e Notepad.

Al momento, comunque, è possibile testare le feature di Windows 11 2H22 iscrivendosi al programma Insider di Microsoft, in modo da ricevere e installare le Build di preview del sistema operativo in anticipo rispetto agli altri utenti. La casa di Redmond, infatti, sta pubblicando man mano le novità che punta ad introdurre con Sun Valley 2 nei canali Beta per Insider, in modo da effettuare un beta testing delle nuove feature tra un gruppo selezionato di utenti.