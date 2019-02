Microsoft conferma: ancora problemi con Windows Update su Windows 10

A qualche giorno di distanza dai primi rapporti sui problemi riscontrati da molti utenti Windows 10 con Windows Update, Microsoft ha confermato tramite Reddit che il sistema d'aggiornamento del sistema operativo starebbe provocando ancora disservizi a molti utenti.

Microsoft infatti ha aggiornato il documento di supporto per annunciare che la società è a conoscenza del problema che provoca l'impossibilità da parte di Windows Update di collegarsi ai server. Nel documento Microsoft afferma che alcuni utenti ancora non sono in grado di scaricare i pacchetti: "siamo a conoscenza di un problema relativo al servizio in cui alcuni utenti non sono ancora in grado di connettersi o scaricare aggiornamenti da Windows Update. Stiamo studiando attivamente il problema, grazie per la vostra pazienza" spiega la società.

Allo stato attuale ancora non è stata indicata alcuna data di lancio del fix, ma è probabile che il tutto si verifichi molto presto. Su Reddit un dipendente ha confermato anch'esso che la società è a conoscenza del problema, ma non ha diffuso molte informazioni.

Molti utenti sostengono che un metodo homebrew per risolvere il tutto potrebbe essere rappresentato dal cambio dei DNS. Il problema però non è limitato solo a Windows Update in quanto anche il Microsoft Store starebbe provocando non pochi grattacapi.