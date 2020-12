Microsoft conferma: il browser Edge riceverà in anticipo Fluent Design e altre novità

Microsoft sta lavorando assiduamente sul browser Edge basato su Chromium nell’obiettivo di renderlo migliore di quello della concorrenza: dopo il lancio del pannello di ricerca laterale, feature assente in molti altri browser, l’azienda ha confermato che Microsoft Edge riceverà in anticipo le più grandi novità di Windows in arrivo nel 2021.

Tra queste ovviamente citiamo per prima la nuova interfaccia utente completamente rinnovata, detta anche Fluent Design o Valley UI e presumibilmente in arrivo per l’autunno 2021: come ogni altra applicazione firmata Microsoft, compresa la suite Office e il servizio di videoconferenze Microsoft Teams, anche Edge riceverà il cambiamento di design a partire dalla nuova icona inclusa nella versione 88 e disponibile per tutti tramite i canali Insider, con arrivo nella edizione stabile nel corso delle prossime settimane.

Microsoft stessa ha spiegato che gli sviluppatori stanno “esplorando attivamente ulteriori aggiornamenti per incorporare Fluent e non vediamo l'ora di condividerli con gli utenti nel prossimo futuro”, dunque possiamo aspettarci una sorta di rilascio graduale in anteprima del Fluent Design proprio tramite il browser Microsoft Edge. Dal punto di vista grafico, il programma dovrebbe ottenere nuovi colori, icone, angoli arrotondati, finiture, pulsanti e un aspetto moderno su tantissimi dispositivi tra cui laptop, notebook, desktop ma anche smartphone e tablet, con un rilascio per Android soltanto in seguito all’approdo su PC.

Non mancano però anche altre grandi novità per Edge: l’azienda di Satya Nadella, infatti, si sarebbe concentrato particolarmente sulle migliorie per l’esperienza d’uso tra cui il targeting per il tocco, lo scorrimento fluido, miglioramenti per l’interazione e ottimizzazione per dispositivi della linea Surface. Come spiegato da un ingegnere Microsoft, “Sappiamo che c'è più lavoro da fare per rendere l'esperienza davvero eccezionale per l'input tattile e stiamo lavorando con i nostri amici in Windows per creare un ottimo piano per il futuro”.

Insomma, non ci resta che attendere queste grandi e interessanti novità nei prossimi aggiornamenti. Intanto, di recente, Microsoft Edge ha ricevuto la feature “Smart Copy” che permette di copiare integralmente una sezione intera della pagina Web d’interesse per incollarla in programmi Microsoft Word e OneNote, conservando anche immagini e formattazione originali.