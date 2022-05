Microsoft conferma: entro dicembre 2022 app Android arriveranno su Windows 11 in Italia

Oltre all’aggiornamento a sorpresa per Windows 11 giunto nella giornata odierna, 26 maggio 2022, a quanto pare abbiamo un’altra importante novità per lo stesso sistema operativo: Microsoft ha confermato che entro fine anno avremo le app Android su PC.

Il supporto nativo alle app Android reso noto durante il lancio di Windows 11 è senza ombra di dubbio una delle funzionalità più attese dal pubblico ma che, fino a oggi, ha visto soltanto un rinvio dopo l’altro. Ieri, però, il gigante di Redmond ha voluto chiarire la situazione al pubblico durante la prima giornata della conferenza Build 2022, confermando infine che “entro la fine dell'anno più mercati potranno beneficiare dell'integrazione delle app Android”.

Scendendo nel dettaglio, la compagnia statunitense ha confermato che per dicembre gli utenti di Stati Uniti – dove il test preliminare si sta già svolgendo -, Italia, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito potranno aggiornare i propri PC con Windows 11 per accedere alle applicazioni per smartphone del robottino verde. Come già sappiamo, non assisteremo all’integrazione completa del Play Store di Google, bensì alla dotazione dell’Amazon Appstore dove troveremo un numero più limitato di contenuti usufruibili.

Come sempre, in attesa dell’approdo in pianta stabile vi terremo aggiornati sull’eventuale comparsa di indizi nelle Build per Insider o nelle pagine dei siti Microsoft.