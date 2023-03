Microsoft conferma: Windows 11 23H2 arriva in autunno, ma non sarà un grande aggiornamento

A pochi giorni dall'arrivo di Windows 11 22H2 Moment 2 su tutti i PC compatibili, annunciato da Microsoft nel corso del Mobile World Congress di Barcellona e che porterà l'IA anche su PC, arriva ora la conferma che Windows 11 23H2 è in arrivo a breve: il lancio del secondo "Feature Update" del sistema operativo, infatti, è previsto per il 2023.

La novità è passata in sordina, ma è stata annunciata dalla stessa Microsoft con un post sul suo blog per gli sviluppatori datato al 28 febbraio 2023. Nel post, il colosso di Redmond ha ribadito la differenza tra Feature Update e Moment Update: i primi sono gli aggiornamenti maggiori, come Windows 11 22H2 e Windows 11 23H2, e verranno rilasciati solo una volta all'anno; i secondi, invece, sono aggiornamenti più "piccoli", in arrivo tra le due e le quattro volte l'anno.

Con queste parole, Microsoft fuga le voci secondo cui Windows 11 23H2 non sarebbe mai stato rilasciato, perché "scorporato" negli aggiornamenti Moment 1, Moment 2 e Moment 3 di Windows 11 22H2. Al contrario, il major update è in arrivo, come dice il nome stesso delle release, nella seconda metà del 2023. Con ogni probabilità, dunque, Windows 11 23H2 arriverà un anno esatto dopo Windows 11 22H2, nel corso dell'autunno.

Tuttavia, ciò non significa che Windows 11 23H2 sarà un aggiornamento corposo come il predecessore. Al contrario, Windows Latest riporta che la nuova versione di Windows è in realtà basata proprio su Windows 11 22H2, dunque non stravolgerà il sistema operativo in alcuna sua parte. Ce lo si poteva aspettare, se consideriamo che gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 hanno introdotto novità da tempo attese nel sistema operativo, come l'implementazione dell'IA, il nuovo Esplora File e il collegamento con iPhone.