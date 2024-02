Microsoft conferma Windows 11 24H2: niente da fare per Windows 12 nel 2024?

Le speranze per un'uscita di Windows 12 nel 2024 si sono andate riducendo negli ultimi mesi, ma solo oggi sembrano essersi spente definitivamente. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha confermato Windows 11 24H2, il prossimo "major update" del suo sistema operativo di punta, che dovrebbe arrivare nella seconda metà di quest'anno.

Come riportano i colleghi di Windows Latest, la prima conferma ufficiale di Windows 11 24H2 è arrivata in un documento di supporto di Microsoft. Il documento sembra svelare solo incidentalmente l'aggiornamento, dal momento che esso fornisce spiegazioni sulla funzione EnumDeviceDrivers, utilizzata da sviluppatori e amministratori di sistema per gestire i driver dei propri dispositivi. Ciononostante, la menzione di Windows 11 24H2 nel testo potrebbe bastare per confermare il posticipo di Windows 12 al 2025.

Il documento di supporto spiega infatti che il funzionamento di EnumDeviceDrivers cambierà a partire da Windows 11 24H2, suggerendo dunque che il sistema operativo di attuale generazione di Microsoft riceverà ancora almeno un "major update" prima di essere mandato in pensione. Windows 11 24H2 viene anche chiamato "Hudson Valley", e dovrebbe arrivare in versione stabile nella seconda metà del 2024. Lo scorso anno, Windows 11 23H2 è stato lanciato il 26 settembre 2023.

Con la conferma dell'arrivo di Windows 11 24H2, dunque, sembra che le speranze per un'uscita di Windows 12 già nel 2024 si siano ridotte quasi a zero. Certo, potrebbe succedere che il nuovo sistema operativo venga rilasciato in concomitanza con il prossimo grande aggiornamento di Windows 11, ma tale eventualità appare decisamente improbabile: perché concentrarsi su Windows 11 con nuove funzioni proprio in un momento in cui Microsoft dovrebbe invece spingere il suo OS di nuova generazione?

Al momento, comunque, non è chiaro quali novità arriveranno con Windows 11 24H2. Alcuni leaker parlano di una seconda versione di Copilot, anche se la continua pubblicazione di aggiornamenti di Copilot da parte di Microsoft potrebbe sconfessare questa ipotesi. Altri, invece, prevedono una sempre maggiore integrazione dell'IA nel sistema operativo di Redmond, ma le notizie a riguardo sono ancora estremamente fumose.