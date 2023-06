Microsoft alla conquista di Apple: i widget di Bing approdano su iOS

Mentre Bing AI si prepara ad approdare su Chrome e Safari, Microsoft guarda a Apple anche per quanto riguarda i dispositivi mobili, proponendo due nuovi widget di Bing per sistema operativo iOS.

Si tratta di due widget pensati per rendere più rapido l'avvio di conversazioni con il chatbot animato da ChatGPT, a differenza dei ben 14 già presenti su piattaforma Android.

Per applicare uno dei due widget sulla vostra home screen non dovrete fare altro che installare Bing e fare ciò che fareste normalmente per aggiungerne uno di qualsiasi altro servizio, tenendo premuto e scorrendo fino a trovare quelli di Bing.

A questo punto potrete scegliere tra un widget con sfondo halo classico oppure con sfondi dinamici basati sulle foto di Bing, un po' come accade al desktop di Windows 11 se si decide di farlo cambiare ogni giorno.

Ricordiamo che a partire da iOS 17 i widget sono diventati dinamici: presentata dal palco della WWDC 2023 dove tra le altre cose sono stati svelati anche i nuovi processori M2 Ultra per Mac Studio e Mac Pro e il visore Apple Vision Pro, quella dei widget dinamici rappresenta una vera novità, che punta a rendere ancora più immersiva, fluida ed esteticamente appagante l'esperienza di utilizzo degli smartphone di Cupertino.