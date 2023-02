Microsoft consentirà di scegliere il tono delle conversazioni in Bing con ChatGPT

Mentre sono emerse le prime indiscrezioni sul funzionamento delle pubblicità su Bing, Microsoft ha comunicato che inizierà a testare una nuova funzione nel motore di ricerca che permetterà agli utenti di scegliere il tono delle risposte del motore di ricerca.

Non appena l’opzione sarà disponibile, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra risposte più precise, equilibrate o creative. “Inizieremo a testare un’opzione aggiuntiva che consentrà di scegliere il tono della chat da più preciso - che si concentrerà su risposte più brevi e più focalizzate sulla ricerca - a bilanciato, a più creativo - che offrirà risposte più lunghe e più loquaci“, ha affermato il team di Bing.

Con questa nuova opzione, la società americana vuole dare maggiore controllo sul comportamento del chatbot, per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti.

Ma non è tutto, perchè la compagnia di Redmond ha anche spiegato di aver ampliato i limiti delle chat annunciati venerdì (massimo 5 domande per un totale di 50 scambi al giorno) per consentire un “uso più naturale di Bing nella quotidianità”. Dalla giornata di oggi, il numero di scambi è stato aumentato a sei per sessione per un totale di 60 chat al giorno.

A lungo andare, Microsoft intende aumentare il limite giornaliero a 100 chat totali e fare in modo che le ricerche normali non vengano più conteggiate rispetto al numero totale di chat.

Di recente, Microsoft ha lanciato Bing con ChatGPT anche su smartphone.