Microsoft ora sta contribuendo attivamente allo sviluppo di Android: ecco come

Microsoft è diventata un’azienda sempre più legata alla community di sviluppatori di software open source da quando Satya Nadella è diventato il suo CEO nel 2014, contribuendo sempre più a progetti come Chromium e Github. Ora però è il turno di Android, forse la piattaforma open source per eccellenza che quasi tutti usiamo.

In realtà è già da questa estate che Microsoft ha deciso di contribuire sempre di più allo sviluppo del sistema operativo del robottino verde, effettuando più di 80 interventi sul codice per consentire una migliore integrazione con l’hardware di ultima generazione; ma è dal 25 novembre che il colosso di Redmond ha confermato il suo coinvolgimento nei lavori sull’Obscured Regions API. Ma di cosa si tratta?

A spiegarlo è la stessa azienda: “La Obscured Regions API aggiunge informazioni sulle regioni del display che sono state oscurate da altre attività o dall'interfaccia utente del sistema, consentendo allo sviluppatore di rifluire l'esperienza nelle regioni visibili. Per esempio, un programma di avvio potrebbe animare il drawer inferiore in modo che non sia oscurato per consentire all'utente di avviare un'altra applicazione in contemporanea”.

Ma questo non è l’unico contributo recente alla community Android, dato che Microsoft nell’ultimo periodo avrebbe assunto altri sviluppatori e ingegneri al team interno attualmente al lavoro anche sui dispositivi Surface Duo e Surface Duo 2. Come se non bastasse, a quanto pare i suoi annunci di lavoro su Linkedin per sviluppatori Android sono ancora attivi.

Rimanendo nel mondo Microsoft, di recente la società ha presentato il nuovo processore Pluton progettato in collaborazione con AMD, Intel e Qualcomm per garantire elevati standard di sicurezza ai PC con il sistema operativo Windows installato, grazie all’approccio “chip-to-cloud” che permette un aggiornamento e un’ottimizzazione continua del software per proteggere il sistema. Non solo, ma ci sono anche rumor sul lancio di nuovi dispositivi come il tablet Surface Pro 8 e il computer portatile Surface Laptop 4.