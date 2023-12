Microsoft Copilot si aggiorna ancora: ha imparato a comporre canzoni!

È passata meno di una settimana dal lancio di Notebook per Microsoft Copilot, che ha reso l'IA generativa del colosso di Redmond in grado di competere con ChatGPT. Nonostante i recenti passi avanti, l'azienda di Satya Nadella ha appena lanciato una nuovissima funzione per Copilot, che ora è in grado di creare jingle e canzoncine per voi.

La notizia arriva da un post sul blog di Bing e da un breve video comparso sul profilo X di Bing. Quest'ultimo ci spiega che Microsoft Copilot può comporre brevi brani, jingle e canzoncine a partire dai prompt testuali - compresi quelli più semplici - forniti all'IA dall'utente in fase di input. Potete vedere un breve video del funzionamento della feature nel tweet in calce a questa notizia.

La funzione, in realtà, non è nulla di nuovo: non a caso, essa è il risultato di una partnership tra Microsoft e Suno, una piattaforma di composizione musicale basata sull'IA. Secondo il colosso di Redmond, gli utenti "potranno creare tramite l'IA delle canzoni personalizzate a prescindere dal loro background e dai loro studi musicali". Suno ha confermato di aver lavorato a lungo a degli algoritmi per un'IA capace di comporre canzoni da zero, o quasi.

Microsoft stessa ha spiegato che gli utenti dovranno semplicemente inserire un prompt testuale e lasciare che sia l'IA ad occuparsi di basi ritmiche, spartiti, parole e percussioni. "Il risultato dovrebbe essere divertente, arguto e personalizzato", spiega l'azienda, che aggiunge anche che sarà possibile "giocare" con l'IA per produrre canzoni strumentali (dunque senza una componente cantata o un testo) o selezionare strumenti da utilizzare, tempi da seguire e via dicendo.

L'idea alla base di questo tool, a detta dei suoi creatori, non è quella di aiutare i musicisti professionisti nel loro lavoro, ma quella di creare dei piccoli jingle per gli utenti "mainstream", che possono poi essere utilizzati come musiche di base per video di buon compleanno, montage fotografici e altre piccole occasioni della vita di tutti i giorni. Il rollout della funzione è iniziato oggi, martedì 19 dicembre, ma potrebbe volerci qualche settimana prima che essa faccia il suo debutto per tutti gli utenti.