Microsoft Copilot arriva anche su Windows 10: disponibile con il nuovo aggiornamento

A fine novembre, Microsoft ha rilasciato Copilot per Windows 10 per gli iscritti al programma Beta del sistema operativo. Ad un paio di settimane di distanza, però, un nuovo aggiornamento di Windows 10 porta Copilot su tutti i PC compatibili!

Ad un paio di mesi dal lancio di Copilot su Windows 11, la feature arriva anche sulla vecchia iterazione del sistema operativo di Microsoft grazie alla versione KB5033372 di Windows 10. L'aggiornamento, che include anche le patch del Patch Tuesday di dicembre 2023, può essere scaricato dalle Impostazioni di sistema, nella sezione "Windows Update" del menù "Aggiornamenti e Sicurezza". In alternativa, l'update può essere scaricato manualmente dal Microsoft Update Catalog.

Tra le novità in arrivo su Windows 10, abbiamo Microsoft Copilot, che finisce nella barra di sistema del vecchio OS di Redmond. Con l'implementazione di Copilot nella taskbar di Windows 10, gli utenti potranno interagire con Bing Chat e ChatGPT senza dover necessariamente aprire Microsoft Edge. L'IA, inoltre, potrò agire localmente per aiutarvi con alcune procedure sui file e le cartelle del PC.

In ogni caso, al momento Copilot è ancora in fase "Preview": la feature, insomma, è stata estesa a tutti gli utenti ma potrebbe non funzionare perfettamente fin dal lancio. Se non volete mantenere l'IA attiva sul vostro PC, comunque, potrete facilmente interromperne il funzionamento cliccando sul logo di Copilot con il tasto destro del mouse.

Infine, Windows 10 KB5033372 risolve tanti problemi e bug noti sul sistema operativo di scorsa generazione di Microsoft. In particolare, l'aggiornamento migliora nettamente le prestazioni di Edge, che a causa di un problema software generava dei freeze quando venivano aperte troppe schede al contempo.