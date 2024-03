Microsoft Copilot bloccato sui PC del Congresso USA: 'non è abbastanza sicuro'

Benché disinstallare Microsoft Copilot dal PC Windows sia impossibile, almeno per ora, sono ancora in molti a temere l'IA di Redmond e di OpenAI per ragioni di privacy e sicurezza. Persino i livelli più alti della politica americana, nelle scorse ore, hanno bandito Microsoft Copilot dai PC del Congresso di Washington.

La notizia arriva da Axios, che spiega che Microsoft Copilot è stato bloccato su tutti i dispositivi di proprietà del Congresso di Washington, compresi dunque i PC desktop, i laptop, i tablet e gli smartphone "di lavoro" di Senatori e membri della Camera dei Rappresentanti, nonché dei loro consiglieri, assistenti e funzionari. Il blocco - riporta Engadget - arriva in seguito ad una comunicazione di Catherine Szpindor, la Chief Administrative Office del Congresso.

Quello delle scorse ore non è il primo blocco di un Chatbot portato avanti da un'azienda o da un'istituzione pubblica di alto livello negli ultimi tempi. Per esempio, lo scorso anno Samsung aveva impedito l'uso di ChatGPT ai suoi dipendenti dopo che due sviluppatori avevano inavvertitamente reso pubbliche alcune linee di codice di un sistema operativo proprietario della compagnia. Al contempo, anche il Congresso aveva bloccato ChatGPT nel 2023, temendone i rischi di sicurezza.

Anche questa volta, il motivo del blocco risiede nelle preoccupazioni relative alla sicurezza cibernetica. L’Ufficio per la Sicurezza Cibernetica del Congresso ha infatti ritenuto che Copilot potesse rappresentare un rischio per la privacy dei dati dei politici di Washington. In particolare, si teme che l’assistente virtuale possa divulgare dati dei membri del Congresso a dei servizi online e sul cloud non approvati dalle autorità di sicurezza.

Nonostante il divieto, i membri del personale del Congresso possono ancora utilizzare Copilot sui loro dispositivi personali. Tuttavia, l’accesso all’assistente virtuale sarà bloccato su tutti i dispositivi Windows di proprietà del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Anche Microsoft ha riconosciuto la necessità degli utenti governativi di avere sistemi di sicurezza più elevati rispetto a quelli riservati al mondo Consumer: per questo, qualche mese fa l’azienda ha annunciato una serie di strumenti e servizi destinati all’uso governativo, tra cui un tool Azure OpenAI per carichi di lavoro "classificati".

