Ora Microsoft Copilot è un designer, un personal tranier e uno chef: arrivano i 'GPTs'

A metà gennaio, Microsoft ha lanciato Copilot Pro, una versione a pagamento del suo popolarissimo chatbot, ormai disponibile sia su PC che su smartphone Android e iOS. Ora, per la gioia di tutti gli utenti, una feature di Copilot Pro è accessibile a tutti, compresi coloro che non hanno una versione a pagamento del software.

Come spiega Windows Latest, un paio di giorni fa è iniziato il rollout della funzione "GPTs" di ChatGPT per tutti gli utenti, dopo un periodo di testing limitato ai soli iscritti al programma Pro di Copilot. La funzione, per chi non lo sapesse, è stata annunciata durante il Developer Day di OpenAI e ChatGPT, insieme a GPT-4 Turbo. Ciò però non significa che la variante free di Copilot abbia cambiato modello linguistico: al contrario, esso resta fermo a GPT-3.5.

La funzione "GPTs" di ChatGPT e Copilot permette di creare degli "alter ego" per l'Intelligenza Artificiale, modificando leggermente il tono e il carattere delle loro risposte. Un'utile funzione dei "GPTs", per esempio, può essere relativa alla creazione di IA specializzate in determinate mansioni (la scrittura di ricette di cucina, la composizione di poesie, la correzione di codice). Oppure è possibile usare i "GPTs" per tarare timbro e registro delle risposte dell'IA, variando dal più al meno formale e dal più al meno scherzoso.

Per ora, sfortunatamente, i GPTs non sono disponibili in versione avanzata per tutti, il che significa che non potrete personalizzare direttamente le IA a vostra disposizione. Al contrario, Microsoft ne metterà a disposizione quattro a tutti gli utenti, accanto alla versione standard di Copilot: questi quattro si chiameranno rispettivamente "Designer", "Vacation Planner", "Cooking Assistant" e "Fitness Trainer". I nomi sono quasi tutti piuttosto auto-esplicativi, con l'eccezione di "Designer", che non è stato pensato per dei contenuti specifici, bensì per la traduzione di prompt testuali in immagini più accurate di quelle garantite dalla versione standard di Copilot.