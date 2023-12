Microsoft Copilot (ex Bing IA) esce dalla fase preview: disponibile anche in Italia

In seguito al rebrand di Bing IA in Microsoft Copilot, Satya Nadella e soci stanno effettuando un ulteriore passo in avanti in ambito di chatbot di intelligenza artificiale. Infatti, è arrivato l'annuncio relativo all'uscita di Microsoft Copilot dalla fase preview.

A tal proposito, come riportato anche da MSPowerUser, nonché soprattutto come indicato direttamente mediante il blog ufficiale di Bing, la giornata dell'1 dicembre 2023 segna il rilascio in "versione diffusa" del chatbot di intelligenza artificiale legato alla società di Redmond. Quest'ultimo risulta infatti ora accessibile direttamente dal portale ufficiale di Microsoft Copilot, previa login col proprio account.

Insomma, l'azienda di Redmond sta proseguendo il suo percorso in campo di intelligenza artificiale, puntando in modo sempre più importante sul brand Copilot. In ogni caso, vale la pena notare che il servizio è attualmente supportato solamente nei browser Microsoft Edge e Google Chrome, dunque potreste voler fare uso di uno di questi ultimi per procedere.

Per il resto, Microsoft mette in evidenza il fatto che è possibile accedere sia da Windows che da macOS, strizzando dunque l'occhio a un'ampia platea. Quali saranno i prossimi passi di Satya Nadella e soci in questo ambito? Staremo a vedere: nel frattempo, la sfida tra Google e Bing continua a tenere banco, al netto del rebrand dell'IA in Copilot.