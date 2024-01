Microsoft Copilot diventa a pagamento? I primi indizi sull'abbonamento Pro

A fine 2023, Microsoft Copilot è arrivato su iOS e Android, dopo aver fatto il suo debutto su PC nel mese di ottobre. A quanto pare, però, Microsoft non avrebbe terminato i lavori sul suo tool IA: al contrario, una versione "Pro" di Copilot sarebbe in arrivo, e ovviamente dovrete pagare per potervi accedere.

I colleghi di Android Authority, infatti, hanno riportato che alcune linee di codice dell'ultima versione del browser Microsoft Edge per Android (a proposito: Microsoft Edge ha appena cambiato nome su iOS e Android) contengono dei riferimenti all'opzione Copilot Pro. Per il momento si tratta di poche righe di codice che non sembrano portare a nulla, ma pare che alcune funzioni di Copilot verranno presto "nascoste" dietro un paywall.

Inoltre, sembra che i riferimenti a Copilot Pro non siano accidentali o casuali: questi ultimi, infatti, sono stati reperiti sia nella release 122.0.2336.0 del browser in versione stabile che nella release 122.0.2342.0 di Edge in versione Canary. Per il momento, comunque, sembra che tutte le feature di Microsoft Copilot su Android e iOS siano in salvo: il chatbot, il generatore di immagini e le ricerche sul web sono infatti ancora disponibili gratuitamente per tutti gli utenti su entrambi i sistemi operativi per smartphone (oltre che su PC, ovviamente).

In ogni caso, un eventuale lancio di Copilot Pro da parte di Microsoft non darebbe troppo scalpore: già lo scorso anno, OpenAI ha svelato ChatGPT Plus, un servizio in abbonamento che potrebbe essere del tutto simile a quello che anche Microsoft starebbe per implementare sul suo chatbot IA.

Tornando alle linee di codice svelate da Android Authority, sembra che queste ultime svelino anche quali saranno le funzioni esclusive di Copilot Pro: tra di esse dovrebbero esserci l'accesso ai modelli linguistici più avanzati di Microsoft, l'accesso prioritario al Chatbot (e dunque delle risposte più rapide) e una generazione di immagini "in alta qualità". La prima e l'ultima novità tra quelle citate, comunque, sono già garantite da Copilot in versione "standard", perciò è possibile che vengano bloccate per gli utenti non paganti nel futuro prossimo.