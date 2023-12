Microsoft Copilot, tante funzioni arrivano su iOS e Android: meglio che su PC?

Ora che Microsoft Copilot è arrivato anche su iOS, tutti possono provare l'IA del colosso di Redmond. Il debutto dell'app di Copilot su iOS, però, potrebbe aver fatto passare in sordina un importante aggiornamento rilasciato da Microsoft per Copilot su Android, che introduce tante nuove funzioni.

L'aggiornamento, di fatto, è servito a mettere l'app per Android in pari con quella per iOS in termini di nuove feature, nonché con quella per PC e con la web app per browser, includendo tutte quelle funzioni che finora sono state limitate all'esperienza desktop dell'IA di Microsoft. In ogni caso, vi ricordiamo che anche l'app di Microsoft Copilot per Android è stata rilasciata a dicembre.

Tra le nuove feature arrivate su Microsoft Copilot con il passaggio dell'app Android dal beta testing alla prima release ufficiale, in particolare, abbiamo la possibilità di riassumere interi file in PDF, che si va ad aggiungere alle capacità testuali di Bing Chat, ormai basato su GPT-4 su tutti gli smartphone. In più, c'è anche la possibilità di generare immagini IA tramite DALL-E 3, che è stata implementata sia su iOS che su Android.

Tutte queste funzionalità non era presenti nelle beta di Microsoft Copilot per iOS e Android, e sono diventate disponibili insieme al lancio dell'app per iOS, un paio di giorni dopo rispetto a quella per Android. Alcune di queste feature, tuttavia, sono ancora considerate "sperimentali", perciò chi desidera utilizzarle deve attivarle dalle impostazioni dell'applicazione.

Al momento, la novità principale è il riassunto dei file PDF, che non riguarda solo i documenti brevi, ma anche i testi di lunghezza maggiore. L'IA è infatti in grado di "leggere" i file che le vengono forniti e di stilarne un breve riassunto, arrivando addirittura a generare una serie di punti ad elenco per facilitare la comprensione dei temi trattati dal documento.

Analogamente, un'altra funzione appena rilasciata da Microsoft è la possibilità di riassumere video di YouTube direttamente da Copilot su iOS e Android: dopo aver fornito il link all'IA e averle chiesto di sintetizzare un video, quest'ultima ne analizzerà i sosttotitoli per fornire un riassunto completo delle principali informazioni contenute al suo interno. Infine, grazie all'ultimo aggiornamento i plugin di Copilot funzionano anche su iOS e Android, oltre che su PC.