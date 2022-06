Microsoft corre: confermato Windows 11 Sun Valley 3, in arrivo nel 2023

Microsoft si porta avanti: mentre ancora attendiamo che Windows 11 Sun Valley 2 venga rilasciato al pubblico tra settembre e ottobre, il coloso di Redmond ha già iniziato a sbottonarsi sull'update di Windows 11 del 2023. Nello specifico, Microsoft ha rivelato il nome in codice dell'aggiornamento.

Come ampiamente prevedibile, il major update del prossimo anno di Windows si chiamerà semplicemente Windows 11 Sun Valley 3 o Windows 11 23H2, il che indica che, come per la versione Sun Valley 2 (o 22H2), l'aggiornamento è programmato per arrivare sui PC degli utenti non prima della metà del 2023.

Internamente, comunque, Windows 11 23H2 sarà chiamato "Copper", o "Rame", mentre Windows 11 22H2 viene definito dalla casa di Redmond con il nome in codice "Nickel". In altre parole, Windows 11 Sun Valley 3 dovrebbe avere ben tre codename diversi, come da tradizione per Microsoft.

A quanto pare, poi, Windows 11 23H2 sarà pensato appositamente per tablet e touchscreen, in modo da permettere al sistema operativo di Microsoft di fare concorrenza ad iPadOS di Apple e ad Android 12.1 di Google. Bisogna notare, sotto tale punto di vista, che entrambe le concorrenti di Microsoft stanno puntando molto sul mercato tablet per i propri OS, con il lancio di Android 12L a dicembre e l'imminente arrivo di iPadOS 16 alla WWDC, che dovrebbe essere stato pensato per avvicinare gli iPad a dei veri e propri laptop.

Intanto, comunque, Microsoft ha già avvisato gli utenti dei canali Dev e Beta che le prossime Build di Windows 11 saranno meno stabili delle ultime, poiché implementeranno delle novità in arrivo solo il prossimo anno, che dunque devono ancora essere sottoposte a test intensivi. In realtà, però, le ultime Build rilasciate da Microsoft sui canali Insider non sembrano aver portato con sé grandi cambiamenti nel sistema operativo: sicuramente, però, le cose cambieranno nei prossimi mesi.