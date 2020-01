Microsoft corre ai ripari: in arrivo un ultimo aggiornamento per Windows 7

Lo scorso 14 Gennaio è ufficialmente terminato il supporto a Windows 7, come ampiamente preannunciato. Tuttavia, la società di Redmond è costretta ad estenderlo momentaneamente per risolvere un grave problema che sta affliggendo gli utenti.

Secondo quanto emerso, l'aggiornamento KB4534310 provocherebbe la scomparsa dello sfondo su Windows 7 e Windows 10, un problema piuttosto grave che in alcuni frangenti causa non pochi disservizi a coloro che posseggono ancora un PC basato su Seven.

Proprio per questo motivo, nella notte il gigante del software ha annunciato che pubblicherà un fix per Windows 7 e Windows Server 2008 R2 SP1. Ciò, di fatto, vuol dire che Microsoft estenderà temporaneamente il supporto a Windows 7 per correggere un bug introdotto con un proprio aggiornamento.

Si tratta di una decisione insolita, in quanto Microsoft mai prima d'ora era tornata sui propri passi in questo modo, ma evidentemente la mole di segnalazioni è talmente elevata che Satya Nadella e soci hanno deciso di fare mea culpa.

Ricordiamo infatti che coloro che sono intenzionati a ricevere ancora aggiornamenti per Windows 7 dovranno pagare 25 Dollari a PC per il primo anno e 50 Dollari per il secondo, una cifra che ha portato il Governo Tedesco a pagare 887mila Dollari per tutti i propri computer. L'aggiornamento in questione però sarà gratuito e verrà pubblicato su Windows Update.