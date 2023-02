Microsoft corre sull'IA: ChatGPT arriverà su Outlook e Word a marzo

Vi abbiamo già spiegato che ChatGPT su Bing è un enorme successo per Microsoft, con più di un milione di utenti in coda per provare la nuova feature. Vista l'ottima ricezione dell'integrazione dell'IA sul suo motore di ricerca, ora pare che Microsoft voglia portare ChatGPT su Outlook e Word in tempi molto brevi.

Nello specifico, un report di The Verge spiega che ChatGPT arriverà a marzo su Outlook e Word, per poi debuttare più in là anche su Excel, PowerPoint, Access e gli altri programmi della suite di Office. Che ChatGPT sarebbe stata integrata su Office lo si sapeva già da tempo, ma finora nessuna fonte ha mai fornito una data precisa per l'implementazione dell'IA sui servizi di Microsoft.

Alla base dell'implementazione dell'Intelligenza Artificiale sui prodotti del colosso di Redmond per l'ufficio ci sarà la tecnologia IA Prometheus di Microsoft e OpenAI, quest'ultima basata utilizzata anche per ChatGPT. Con ogni probabilità, l'IA verrà inizialmente impiegata nella stesura di testi su Word, nella creazione di riassunti e nella correzione degli errori grammaticali, oppure nella realizzazione di slide per PowerPoint e di grafici e formule per Excel.

In parallelo, sempre a marzo arriverà la feature "AI Copilot" per Microsoft Edge, che sfrutta sempre la tecnologia di Prometheus. In questo caso, però, non è chiaro cosa cambierà rispetto all'attuale implementazione di ChatGPT su Bing, entrata in beta pubblica solo la scorsa settimana.

Sembra comunque che Microsoft voglia essere la prima compagnia a utilizzare l'IA per tutti i suoi prodotti e servizi: un'implementazione precoce di quest'ultima, in effetti, potrebbe dare un certo vantaggio al colosso di Redmond, specie rispetto a competitor quali Google e Apple. Intanto, però, anche Google sta lavorando sull'integrazione dell'IA in Google Search e Chrome.