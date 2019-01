Microsoft: Cortana non è un concorrente di Alexa o Google Assistant

Dopo una partenza positiva, in cui aveva registrato un riscontro importante rispetto alla concorrenza, l'assistente vocale di Microsoft, Cortana, ha perso terreno ai danni di Google Assistant ed Alexa, e proprio per questo motivo anche la dirigenza ha cambiato strategia nei confronti dell'IA.

L'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, nel corso di un evento con i giornalisti a cui ha partecipato anche The Verge, ha osservato che la società di Redmond non vede più Cortana come un concorrente dell'assistente di Amazon o Google, ma piuttosto deve essere un qualcosa che completa gli altri.

"Gli utenti dovrebbero essere in grado di usarlo su Google Assistant ed anche su Alexa, proprio nello stesso modo in cui si usano le nostre applicazioni su Android ed iOS. E' questa la direzione che abbiamo preso e su cui intendiamo continuare a puntare" ha osservato l'amministratore delegato, rifacendosi anche alle partnership strette con Amazon per abilitare l'integrazione di Cortana ed Alexa.

Il CEO quindi vede Cortana come un'applicazione o un servizio multipiattaforma, ma c'è ovviamente da convincere anche Google ad integrarlo nei propri servizi.

Microsoft ha scelto di rendere Cortana "un'abilità preziosa che può essere utilizzata da qualcuno che usa Alexa", segno che allo stato attuale appare improbabile ipotizzare il lancio di uno smart speaker del padre di Windows.