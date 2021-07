Microsoft, che cos'è il contratto JEDI da 10 miliardi annullato dal Pentagono? L'analisi

La "breaking news" di oggi 6 luglio 2021 per il mondo tech è sicuramente l'annullamento da parte del Pentagono del contratto JEDI da 10 miliardi di dollari legato a Microsoft. Chi conosce bene il settore sa quanto si tratti di una scelta importante, ma non tutti hanno ben compreso l'accaduto. Per questo motivo, risulta interessante approfondire.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da New York Times e The Verge, il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America ha preso la decisione di cancellare il succitato progetto, relativo a un appalto che Microsoft aveva "conquistato" nel 2019 superando Amazon (anche se nel 2018 alcuni dipendenti dell'azienda di Redmond non si erano detti molto felici di collaborare con il Pentagono). Il progetto sembrava "chiuso", ma nelle ultime ore è arrivata la svolta definitiva.

Il "breaking" utilizzato nel titolo da fonti come MSPowerUser non è esagerato: il progetto JEDI, che vedeva in ballo delle cifre astronomiche (10 miliardi di dollari), era pensato per "incrementare la letalità del Pentagono". In parole povere, il Pentagono avrebbe utilizzato il cloud computing di Microsoft per scopi militari (proprio per questo motivo alcuni dipendenti protestarono all'epoca).

Si trattava insomma di un progetto controverso, che il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America ha cancellato perché, come confermato da un portavoce, "in un ambiente tecnologico in evoluzione, è diventato chiaro che il contratto JEDI Cloud, che è stato rimandato a lungo, non soddisfa più i requisiti per colmare le lacune delle capacità del Dipartimento della Difesa".

Tuttavia, questo non significa che sia finita qui. Infatti, Amazon (che aveva fatto causa in seguito alla precedente vittoria) e Microsoft potranno continuare a effettuare proposte di questo tipo e sembra che il Pentagono sia pronto ad accoglierle. Tuttavia, per ora si tratta di un "nulla di fatto" per la società di Satya Nadella. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.