Microsoft, cosa aspettarsi dall'imminente evento? Il punto della situazione

In seguito al keynote "California streaming" di Apple, anche Microsoft è pronta a effettuare degli annunci importanti. L'azienda di Redmond ha infatti ufficializzato un imminente evento, in cui probabilmente ci saranno anche reveal di prodotti hardware. Di cosa si tratta? Facciamo il punto della situazione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come annunciato dalla stessa Microsoft tramite il suo portale ufficiale, a partire dalle ore 17:00 italiane del 22 settembre 2021 si terrà un evento a cui la società di Satya Nadella ha fatto riferimento semplicemente tramite il nome "Microsoft Event". Neanche la frase che compare sul sito Web ufficiale dell'azienda di Redmond fornisce molte informazioni: "Raggiungici per scoprire cosa c'è di nuovo".

Questo "mistero" ha chiaramente attirato la curiosità di un buon numero di appassionati del mondo della tecnologia, che si stanno chiedendo quali saranno gli annunci che Microsoft effettuerà durante l'evento. Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, ma in questo contesto l'azienda di Satya Nadella ha pubblicato un'immagine di anteprima, che potete vedere in calce alla notizia. Quest'ultima lascia intendere che la società abbia intenzione di annunciare i nuovi Surface. Più precisamente, stando ai rumor potrebbero essere svelati cinque nuovi modelli appartenenti a questa gamma, ovvero Surface Book 4, Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Pro X e lo smartphone dual screen Surface Duo 2.

Per il resto, dato che il rilascio della versione stabile di Windows 11 è vicino, Microsoft potrebbe cogliere l'occasione per analizzare più nel dettaglio qualche nuova funzionalità dell'OS. In ogni caso, il 22 settembre 2021 non è poi così lontano: staremo a vedere.