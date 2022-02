Microsoft, cosa c'entra con Shiba Inu? Un criptico post manda in tilt la community

In attesa di scoprire come sarà Shiberse, il metaverso ufficiale di Shiba Inu, la memecoin torna sotto i riflettori per un curioso tweet di Microsoft. Ma cosa c'entra il colosso dell'informatica con la simpatica criptovaluta?

Il tutto risale a qualche giorno fa, quando sul profilo ufficiale dell'azienda su Twitter è apparso questo messaggio: "Ci sono solo due tipi di cani nei meeting su Teams". In seguito, ovviamente, la community si è scatenata nelle speculazioni su più fronti, in particolare su Dogecoin e Shiba Inu.

Proprio la community di quest'ultima sembrerebbe particolarmente in fermento, come dimostrano le numerose interazioni avvenute sotto al post di Microsoft. In seguito, anche l'account ufficiale di Microsoft Teams ha interagito con il profilo principale dell'azienda, ribattendo che "le call su Teams sono 10x meglio quando ci sono anche i cani".

Ma c'è un motivo per cui questi criptici tweet hanno fatto galoppare la fantasia dello spazio crypto. Infatti, solo qualche giorno fa, in rete è apparsa un'offerta di lavoro del colosso di Redmond che avrebbe acceso i riflettori su un possibile interesse di Microsoft nel Web 3.0. Tuttavia, è ancora decisamente troppo presto per trarre conclusioni sia sulla direzione che potrebbe prendere il colosso big tech nel campo della tecnologia blockchain, ma anche su eventuali partnership con progetti come quello di Shiba Inu.