Microsoft, il coud fa volare i ricavi. In calo la divisione Surface

Microsoft ha diffuso il rapporto trimestrale del Q3 2019, che coincide con il primo trimestre dell'anno fiscale del 2020, nel corso del quale ha registrato ricavi complessivi per 33,1 miliardi di Dollari. Si tratta di un dato in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando la società si era fermata a 29,1 miliardi.

L'aumento è in gran parte dettato dalla divisione cloud e dal commerciale, che come spesso avvenuto negli ultimi anni hanno trainato la crescita della società di Satya Nadella. In particolare, i profitti del ramo Intelligent Coud sono aumentati del 27% a 10,8 miliardi di Dollari, mentre quello che si occupa della produttività e business ha registrato un +13% a 11,1 miliardi di Dollari.

Quest'ultima divisione copre i servizi server ed enterprise di Microsoft, oltre che le entrate generate dai prodotti Office ed i relativi servizi cloud, ma anche LinkedIn e Dynamics.

Complessivamente, la categoria More Personal Computing che abbraccia le entrate relative a giochi, Windows e Surface, ha riportato un aumento del quattro percento a 11,1 miliardi di Dollari, in parte dettato dal trimestre positivo registrato dai produttori che hanno lanciato sul mercato PC Windows, ma anche in questo caso a giocare un ruolo fondamentale sono stati i servizi cloud e le entrate dei servizi di ricerca.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla divisione Surface, che ha registrato un calo dei ricavi del 4%. Chiaramente nel trimestre non rientrano i nuovi Surface Pro 7 e Surface Laptop 3, che sono stati presentati ad inizio ottobre, e la speranza di Microsoft è che anche il nuovo Surface Pro X possa dare una spinta significativa.