Microsoft ha deciso: il Copilot IA verrà rilasciato anche per Windows 10

Non è passato molto tempo dalle prime avvisaglie sull'arrivo del Copilot su Windows 10, ma è già tornato il momento di soffermarsi sulla questione. Infatti, adesso Microsoft ha ufficializzato l'approdo della soluzione di intelligenza artificiale anche sulla succitata versione del sistema operativo, ancora utilizzata da parecchi utenti.

Più precisamente, come riportato anche da TechCrunch e MSPowerUser, nonché soprattutto come spiegato direttamente tramite il portale ufficiale di supporto Microsoft, la società di Redmond ha deciso, in seguito ai feedback ottenuti dall'utenza, di effettuare maggiori investimenti affinché anche coloro che dispongono di Windows 10 possano fare uso del Copilot con intelligenza artificiale.

Ricordiamo che, per il momento, quest'ultimo non è ancora disponibile in Italia in modo integrato su Windows, così come va detto che tale soluzione IA risulta in fase Preview al momento in cui scriviamo. Tuttavia, nell'ambito dell'annuncio relativo a Windows 10, Microsoft ci ha tenuto a specificare che è sua intenzione espandere Copilot in ulteriori mercati in futuro.

Per il resto, nonostante il "cambio di approccio" da parte dell'azienda di Satya Nadella, la data di fine supporto per Windows 10 rimane sempre quella del 14 ottobre 2025. Insomma, Windows 10 non durerà per sempre, ma sicuramente l'arrivo del Copilot in questo contesto, a partire dalla versione Insider 22H2 (perlomeno all'estero), potrebbe comunque fare gola a più di qualche utente.