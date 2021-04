Microsoft Defender sbarca ufficialmente su Windows 10 per ARM

Abbiamo già avuto modo di apprezzare le numerose qualità di Microsoft Defender, uno tra i migliori software antivirus attualmente sul mercato, e sembra che il colosso di Redmond abbia finalmente deciso di portarlo anche sui device ARM.

Settore sul quale la compagnia sembrava non aver più intenzione di investire ma, parallelamente all'arrivo delle prime soluzioni Apple con chip Silicon basato su architettura ARM, ecco che la risposta di Microsoft non si è fatta attendere, sfornando delle splendide proposte come il Surface Pro X, del quale vi abbiamo parlato nella nostra recensione completa.

E proprio su device come il Surface Pro X arriverà presto l'antivirus di Microsoft, una nuova versione di Microsoft Defender per Endpoint che supporta dunque i processori con architettura ARM.

Questa decisione non sembra arrivare per caso. Un periodo eccezionale come quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte ha senza dubbio inciso sulla direzione di molte aziende del settore tecnologico e informatico, avendo stravolto completamente le nostre abitudini, soprattutto da un punto di vista prettamente professionale.

Proprio in questo contesto non sorprende più di tanto l'ascesa del tasso di adozione delle soluzioni ARM, fra cui i convertibili e le soluzioni 2in1. Ora però i device di questo tipo basati su Windows 10 avranno senza dubbio un'arma in più per proteggere il nostro lavoro.

Ricordiamo infine che Microsoft ha lanciato di recente il suo Antivirus anche su Android e Linux.