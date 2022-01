Microsoft dimostra la riparabilità di Surface Laptop SE con un teardown 'ufficiale'

Lo scorso novembre, Microsoft ha annunciato Surface Laptop SE: si tratta di un portatile economico della linea Surface pensato per il comparto educational, per gli studenti e per le scuole. Inaspettatamente, oggi Microsoft ha pubblicato un video teardown "ufficiale" del proprio laptop entry-level.

Potete vedere il video in cima a questa notizia o sul canale YouTube di Microsoft: è piuttosto strano vedere un teardown realizzato dal produttore del device che viene smontato, poiché tradizionalmente video di questo genere vengono fatti da portali e canali YouTube specializzati, come il noto iFixit. Tuttavia, il motivo di questo video dovrebbe essere quello di rassicurare gli utenti circa la riparabilità di Surface Laptop SE.

In passato, infatti, i Surface sono stati noti per le riparazioni difficili, che nella maggior parte dei casi imponevano agli utenti di inviare i device direttamente a Microsoft o, più semplicemente, di cambiarli del tutto. Ciò tuttavia potrebbe essere un grave problema per Surface Laptop SE in particolare, poiché il portatile è stato pensato per gli utenti più giovani e per i bambini, che potrebbero fare meno attenzione degli adulti alla sicurezza del proprio dispositivo.

Per questo, Microsoft ha reso Surface Laptop SE completamente smontabile, come mostra il video, mentre tutte le sue parti, SSD compreso, possono essere rimosse e sostituite senza ricorrere all'invio del device alla casa di Redmond.

Microsoft ha promesso una maggiore riparabilità per tutti i suoi device, o almeno per quelli che pubblicherà in futuro, dopo le pressioni degli azionisti e dei fan dell'azienda: ciò dovrebbe rendere più semplice la riparazione dei device della compagnia da parte di tecnici e riparatori terzi. Inoltre, Microsoft ha pubblicato delle linee guida scritte per le riparazioni dei propri Surface, seguendo l'esempio di altri produttori di PC, come HP, Lenovo e Dell.

Intanto, Microsoft ha annunciato che i suoi prossimi Surface avranno un chip proprietario.