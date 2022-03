Microsoft DirectStorage alla prova: la riduzione dei tempi di caricamento è marginale

Microsoft ha rilasciato DirectStorage, la sua API per il miglioramento del gaming su PC Windows, solo la scorsa settimana. Oggi, tuttavia, emergono i primi dettagli sui miglioramenti di prestazioni garantiti da DirectStorage per i videogiochi e i PC che lo supportano: i risultati sembrano essere molto meno impressionanti del previsto.

Sappiamo per certo che uno dei giochi che per primi supporteranno nativamente DirectStorage sarà Forspoken, di Square Enix, sviluppato da Luminous Productions. Il Technical Director dello studio, Teppei Ono, ha finalmente parlato dell'uso della nuova tecnologia di Microsoft nel gioco nel corso della GDC di questa settimana, spiegando che i tempi di caricamento si riducono fino a un secondo grazie all'implementazione di DirectStorage su un SSD NVMe sufficientemente veloce.

Gli esempi mostrati da Ono alla GDC sembrano essere in linea con le dichiarazioni di Luminous Productions: rispetto alle precedenti API Win32, infatti, i tempi di caricamento di Forspoken si sono ridotti da 2,6 secondi a 2,2 secondi in una demo e da 2,4 secondi a 1,9 secondi in un'altra. Inoltre, pare che DirectStorage migliorerà i tempi di caricamento anche sugli SSD SATA, e non solo sui drive NVMe, dal momento che anche nel primo caso i tempi di caricamento si riducono da 5,0 a 4,6 secondi in una demo e da 4,1 a 3,4 secondi nell'altra. Al momento, d'altro canto, a limitare la velocità degli SSD SATA è l'interfaccia SATA in sé più che l'API prescelta per lo spostamento dei dati verso la CPU e verso la GPU.

Tuttavia, un'analisi di Ars Technica mostra che i miglioramenti descritti da Microsoft e Luminous Productions sembrano essere più contenuti rispetto a quelli sulla carta, ovvero rispetto al "crudo" miglioramento della velocità di I/O. In particolare, quest'ultima passa dai 2.862 MB/s con l'API Win32 a 4.829 MB/s con l'API DirectStorage: si tratta di un miglioramento del 70%, che però non corrisponde alla riduzione dei tempi di caricamento riportati dalle demo mostrate da Luminous.

Insomma, pare proprio che DirectStorage avrà un impatto minore del previsto sulla riduzione dei tempi di caricamento dei mondi di gioco nelle produzioni Open World, mentre molto ancora dipende dal tipo di memoria utilizzata più che dall'API prescelta: per esempio, passare da un SSD SATA a un SSD NVMe comporta miglioramenti decisamente più pronunciati, arrivando quasi a dimezzare i tempi di caricamento.