Microsoft DirectStorage, ecco gli SSD compatibili con la tecnologia di Xbox Series X su PC

Soluzione già implementata su Xbox Series X per trarre il massimo delle prestazioni dal drive integrato sia in termini di storage che di tempi di caricamento dei giochi, la libreria di API DirectStorage promette di migliorare l'esperienza complessiva anche su PC.

Microsoft non ha ancora diramato la lista completa con i prerequisiti in termini di hardware, ma dopo l'ultima call con gli sviluppatori, i contorni di questa tecnologia si fanno sempre meno sfumati.

In particolare, come riporta la fonte, questa nuova tecnologia frutto di una collaborazione interna fra Microsoft e NVIDIA dovrebbe essere compatibile con la maggior parte dei sistemi più recenti, fra cui le GPU con supporto DirectX 12 e le unità a stato solido NVMe su PCIe 3.0.

Per citare le parole della stessa Micorosft, il meccanismo dietro a DirectStorage mira a rendere più efficiente la distribuzione dei carichi di lavoro: "In un mondo in cui i gioco deve caricare e decomprimere migliaia di blocchi, il modello dell'uno alla volta provoca una perdita di efficienza in vari momenti del percorso dati. L'API DirectStorage è progettata per tenere conto di tutto questo e massimizzare le prestazioni lungo l'intera pipeline dall'unità NVMe fino alla GPU. Lo fa in diversi modi: riducendo l'overhead NVMe, abilitando richieste di I/O parallele in un singolo batch che possono essere gestite dalla GPU dando ai giochi un controllo più preciso quando ricevono notifiche di completamento delle richieste I/O invece di dover agire su ogni singola richiesta".

Chiaramente sarà necessario attendere ancora del tempo prima di avere una versione stabile di questa tecnologia su Windows 10, poiché l'immensa variabilità dell'hardware rappresenta un ostacolo di maggiore entità rispetto alla sua implementazione su Xbox Series X, che prevede invece una singola configurazione.