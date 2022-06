Microsoft disabiliterà Internet Explorer con update forzato, si deve passare a Edge

Con l’addio a Internet Explorer ufficializzato nella giornata di ieri, 15 giugno 2022, Microsoft si sta preparando a rilasciare un aggiornamento di Windows per disabilitare in modo permanente il datato browser sui sistemi degli utenti: il presente e futuro è rappresentato solo da Microsoft Edge.

Come segnalato da Bleeping Computer, il browser Web andato in pensione già da oggi inizierà a reindirizzare gli utenti che cercheranno di utilizzarlo al più recente Microsoft Edge basato su Chromium, pensando anche all’importazione delle impostazioni, dei preferiti e delle password memorizzate su IE in ME così da semplificare l’esperienza d’uso.

Questo sarà solo il primo step, però, per invitare i consumatori a cambiare browser: se al momento gli utenti possono vedere ancora l'icona di Internet Explorer sui propri dispositivi compatibili, che all’apertura porta però a Microsoft Edge, alla fine Internet Explorer verrà disabilitato permanentemente in un futuro aggiornamento di Windows e le icone verranno rimosse. Ad affermare tutto ciò è stato il direttore generale per Microsoft Edge Enterprise Sean Lyndersay.

Ricordiamo che, nonostante il ritiro ufficiale da Windows 10 e l’assenza su Windows 11, Internet Explorer resterà disponibile su molteplici versioni più datate del sistema operativo sviluppato a Redmond, da Windows 7 ESU a tutte le versione client LTSC di Windows 10, IoT e Server.

Tra l’altro, sapevate che il Giappone è nel caos a causa della fine di Internet Explorer?