Microsoft, distribuita per errore una nuova build di Windows 10. Come ripristinare i PC

Nella giornata di ieri Microsoft ha rilasciato per errore una nuova build di WIndows 10, che ha portato alla scoperta del nuovo menù Start. La distribuzione è avvenuta ad un'ampia gamma di partecipanti al programma Insider di Ten, tra cui quelli su Slow Ring e Release Preview Ring. La società di Redmond ha fatto lumi sulla vicenda.

In una dichiarazione diffusa, un portavoce ha affermato che "testiamo e convalidiamo attivamente ciascuna delle nostre Preview Build internamente prima di condividerle con il pubblico. Tuttavia, una modifica della configurazione ha permesso a questa build di essere rilasciata su più anelli contemporaneamente, inclusi quelli esterni. Abbiamo apportato le necessarie misure correttive al nostro servizio di Flighting ed abbiamo implementato ulteriori modifiche per evitare che ciò accada in futuro. Ci scusiamo per eventuali problemi che ciò può aver causato agli addetti ai lavori necessari ed apprezziamo il vostro aiuto che ci ha consentito di scoprirlo, il che ci ha consentito di poter apportare le modifiche necessarie il più rapidamente possibile".

Microsoft sollecita gli utenti che hanno effettuato l'installazione ad effettuare rapidamente il downgrade alla versione precedente, e tramite un documento di supporto ha spiegato il procedimento che consente di tornare alla versione precedente.

La procedura interessa solo coloro che hanno installato la build 18947 dell'OS.