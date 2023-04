Microsoft verso il divorzio con NVIDIA? I prossimi chip per l'IA saranno prodotti da TSMC

Con il lancio di ChatGPT su Bing per tutti, Microsoft è diventata la regina incontrastata dell'IA, almeno lato software. La casa di Redmond, però, punta anche alla dominanza lato hardware nell'IA con i suoi chip, interamente progettati in casa. Oggi, finalmente, scopriamo chi produrrà questi chip e con quale nodo.

Un report di The Information ci spiega che sarà TSMC a produrre i chip di Microsoft, che il colosso di Redmond chiama internamente "Athena", in omaggio alla Dea greca generalmente associata alla saggezza e alle doti intellettuali dell'essere umano. I chip saranno prodotti con un nodo TSMC a 5 nanometri, perciò non utilizzeranno i processi più avanzati a 4 nm o a 3 nm.

La notizia è importante perché, affidandosi a TSMC, Microsoft non dovrà dipendere da NVIDIA, che al momento è l'azienda leader nella produzione di chip per l'IA con le sue GPU. Staccandosi da NVIDIA, che avrebbe appena ricevuto un colossale ordine di schede video per l'IA di Elon Musk, Microsoft vorrebbe risparmiare soldi e guadagnare tempo sui rivali. Nonostante ciò, quasi tutti i server di OpenAI sono basati su GPU NVIDIA, pagate proprio con i miliardi di finanziamenti di Microsoft alla startup di Sam Altman.

Secondo Dylan Patel, analista di SemiAnalyst, i chip Athena potrebbero abbattere i costi dell'hardware per l'IA: l'esperto, infatti, ha spiegato che "Athena, se fosse competitivo, potrebbe ridurre il costo per chip di un terzo a confronto con la proposta di NVIDIA". D'altro canto, introducendo un nuovo competitor in un settore finora monopolizzato da una sola azienda, sembra ovvio che anche i prezzi di quest'ultima tenderanno a ridursi.

Altre aziende, come Google, Amazon e Meta, avrebbero strategie diverse: anziché affidarsi a produttori esterni come TSMC e NVIDIA, infatti, queste compagnie avrebbero deciso di produrre internamente i propri chip, un po' come già fa Apple per i SoC per iPhone e Macbook. Resta da vedere se questa mossa si rivelerà vincente o meno.