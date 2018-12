Microsoft: due nuove webcam per Windows e Xbox One nel 2019? Windows Hello e Kinect?

Sembra proprio che Microsoft stia lavorando a due nuove interessanti webcam per Windows e Xbox One da lanciare nel corso del 2019. Stando a diverse indiscrezioni, queste potrebbero implementare le funzionalità legate a Windows Hello e addirittura fungere come una sorta di Kinect.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di The Verge e Thurrott, la versione della webcam per Xbox One potrebbe riprendere l'oramai abbandonata tecnologia. Microsoft sarebbe infatti riuscita a includere in un piccolo dispositivo tutto ciò che serve per farlo funzionare come un Kinect. Questo potrebbe essere un passo importante, visto che tutti coloro che acquisteranno questa webcam dovrebbero avere a disposizione anche questa tecnologia. Una mossa che potrebbe risultare vincente, soprattutto se estesa alla webcam per Windows 10. Staremo a vedere.

Oltre a questo, i succitati prodotti dovrebbero disporre di Windows Hello, funzionalità in grado di sbloccare il PC con Windows 10 attraverso il riconoscimento facciale. A quanto pare le due webcam verranno rilasciate sotto il marchio Surface, che ha appena visto l'arrivo sul mercato di Microsoft Surface 6 Pro e della nuova gamma di prodotti.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni presenti in questa news sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo dunque a prenderle con la dovuta cautela.